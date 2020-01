De Luca alla Camera di Commercio: “Finalmente un bando per l’artigianato” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDai banchi della scuola alla Camera di Commercio. Secondo appuntamento di giornata appena concluso dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha presenziato ad un incontro presso l’ente Camerale sannita. Prima dell’intervento del numero uno di palazzo Santa Lucia, i tecnici hanno spiegato nel dettaglio il bando regionale che interessa ad ambulanti, artigiani e commercianti. “Le domande vanno presentate online seguendo tre protocolli fino all’esaurimento dei fondi. In 25 giorni saranno erogati i fondi. Si lavora su zone zes e bande ultratralarghe per il Sannio ed Irpinia. Ci sarà un motore di ricerca per vendere in e-commerce anche tramite amazon”. In risalto è stata messa soprattutto la facilità di accesso alle agevolazioni: “Vi può accedere micro e piccola impresa e consorzi. Un fondo perduto che ... anteprima24

