Amici | Gaia e Federico sempre più vicini

Dietro le quinte di Amici è nata una nuova coppia? L'interrogativo in questione coinvolge Gaia Gozzi – che il 18 gennaio ha perso la sfida contro Giulia – e Federico Pietrucci. I rumors hanno cominciato a rincorrersi a seguito del day time del 20 gennaio 2020. I fan del talent di Maria De Filippi hanno infatti potuto vedere la Gozzi – ex concorrente di X Factor e talento della squadra di Fedez nell'edizione che vide anche la partecipazione di Roshelle – ancora fortemente segnata dalla sconfitta nella sfida con Giulia Molino. La 22enne italo-brasiliana nel corso del day time di ieri si è infatti lasciata andare alle lacrime ed è stata consolata proprio da Federico Pietrucci. I modi del ballerino milanese hanno però destato qualche sospetto nei telespettatori più affezionati del talent. Pietrucci, infatti, ha confortato la ragazza, l'ha ...

ilpiratanero97 : Si conferma ancora una volta imbarazzante. Gaia, Amici e Rudy Zerbi non ti meritano. #Amici19 - hazxv_ : RT @HolaSomosTA: Mi sono stufata. Ma perché Amici non valorizza chi deve essere valorizzato come si deve... Bah. Ci sta Martina che merita… - emmaishappiness : RT @federic05336480: La mia classifica personale di amici è Canto 1)Jacopo 2)Gaia 3)martina 4)Francesco 5)Stefano 6)nyv 7)Giulia 8)dev… -