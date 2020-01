The Mandalorian: Baby Jabba si mostra in una fan art (Di lunedì 20 gennaio 2020) The Mandalorian (nuova serie TV ambientata nell'universo di Star Wars) di Jon Favreau ha senza dubbio ottenuto un grande successo e convinto buona parte dei fan, tuttavia il vero grande protagonista è Baby Yoda, che in poco tempo è diventato un vero e proprio fenomeno della rete.Leonardo Viti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un'imamgine raffigurante un altro personaggio della saga (ringiovanito), stiamo parlando del poco raccomandabile Jabba The Hutt. Pur essendo uno dei personaggi più loschi e pericolosi dell'intera saga, questo Baby Jabba risulta essere molto carino e dolce, ben lontano dal viscido lumacone a cui ormai siamo abituati.Cosa ne pensate di questa fan art? Dite che in futuro Baby Jabba potrebbe fare la sua apparizione in The Mandalorian?Leggi altro... eurogamer

