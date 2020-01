Salvini attacca la Raggi: «Bus a fuoco, auto ferme: salviamo i romani». E lei: «Vai a lavorare» (Di lunedì 20 gennaio 2020) «autobus che prendono fuoco, metropolitane ferme da mesi, e adesso l’incredibile Raggi ferma pure le automobili. salviamo Roma e i romani da questi incapaci!!!». Così il segretario della Lega Matteo Salvini. Un’attacco che non è sfuggito alla sindaca, Virginia Raggi, che replica su Twitter: «matteoSalvini mi hai stancato con le buffonate. Lavora! O almeno provaci… Mentre tu giochi, a Roma lavoriamo. Ho messo su strada 400 nuovi bus e in questi mesi ne arrivano altri 328 per le periferie. E tu? Le solite chiacchiere vuote… #GiuLeManiDaRoma #SalviniChiacchierone». newscronaca.myblog

