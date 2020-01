Protagonisti Huawei Nova 5T e Mate 10 Pro: gli aggiornamenti rilasciati (Di lunedì 20 gennaio 2020) Non passano inosservati gli aggiornamenti che hanno di recente colpito due capisaldi del colosso di Shenzhen, vale a dire i Huawei Nova 5T ed il Mate 10 Pro. Come riportato da 'tuttoandroid.net', il medio gamma da poco presentato ha appena ricevuto Android 10 con EMUI 10 attraverso il firmware YAL-L21 10.0.0.184 (C431E3R1P2), che include anche la patch di sicurezza di dicembre 2019. Il pacchetto avrà un peso di 4.65GB per tutti quelli ancora fermi ad EMUI 9.1, mentre sarà molto meno pesante per gli utenti che già dispongono dell'ultima major-release di Google personalizzata con EMUI 10 (788MB appena, che, nonostante non possa essere considerato un peso piuma sarà di certo meno invasivo da scaricare rispetto ai 4.65GB richiesti per il download del pacchetto completo di cui vi avevamo parlato prima). Per quanto riguarda il Huawei Mate 10 Pro, l'aggiornamento non ha purtroppo nulla a ... optimaitalia

