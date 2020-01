Perugia, 12enne rom va in ospedale con forti dolori di pancia: è incinta di sette mesi (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lavinia Greci La ragazzina è arrivata al pronto soccorso insieme ad alcuni familiari, dopo aver lamentato fastidio all'addome. È stata affidata temporaneamente ai medici e resterà ricoverata nella struttura sanitaria. Si indaga su eventuali abusi Aveva avvertito degli strani dolori alla pancia e così i familiari avevano deciso di portarla all'ospedale, per farla visitare al pronto soccorso. Nella struttura sanitaria, dove era stata accompagnata dal fratello e della sorella, i medici però hanno capito che all'origine di quei dolori c'era una gravidanza in corso, di circa sette mesi. Secondo quanto riportato da La Nazione, al centro della vicenda c'è una ragazzina di 12 anni, appartenente alla comunità Rom e arrivata in Italia da pochi giorni. È accaduto a Perugia. La scoperta della gravidanza La bambina, da circa una settimana, era ospite della famiglia degli zii, che vivono ... ilgiornale

