Napoli, gli ultras tornano in Curva: “La squadra non può essere lasciata sola” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla protesta per il regolamento d’uso del San Paolo che ha allontanato gli ultras del Napoli dallo stadio. L’avvocato Emilio Coppola, legale dei gruppi organizzati del tifo azzurro, è intervenuto a Piùenne per gli ultimi aggiornamenti sulla protesta dei sostenitori partenopei: “Almeno per le presenze siamo vicini alla soluzione, ma continuerà la lotta per le standing zone dedicate al tifo. Le richieste continueranno sostenendo la squadra che non può essere lasciata sola in un momento così delicato. Verranno rispettati i criteri, ma bisognerà essere più flessibili sul lancio dei cori senza essere multati, si proverà a tifare fino a fine stagione. I tifosi vanno educati, non puniti: anche le modalità delle sanzioni sono legalmente discutibili perché bisognava esserci un accertamento dello ... anteprima24

GoalItalia : Tensione nel ritiro del Napoli tra Allan e Mertens ?? [?? Corriere dello Sport] - FabrizioRomano : L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per preno… - SiamoPartenopei : Napoli-Lazio, gli infortunati non recuperano: pronte tre novità di formazione -