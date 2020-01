LIVE Australian Open 2020, risultati 20 gennaio in DIRETTA: Berrettini vince facile, Sinner e Fognini interrotti dalla pioggia (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PURCELL (INIZIO ALLE 03.00 CIRCA) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OPELKA (INIZIO ALLE 03.00 CIRCA) LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO Berrettini LA CRONACA DEL KO DI MARTINA TREVISAN MATCH SOSPESI PER PIOGGIA A MELBOURNE IL TABELLONE MASCHILE AGGIORNATO IN TEMPO REALE 06.05: L’organizzazione fa sapere che la sospensione dei match durerà almeno fino alle ore 07.00 italiane. 5.53: Roger Federer timbra il cartellino e supera con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 l’americano Steve Johnson e vola al secondo turno dove lo attende uno tra il qualificato Halys e il serbo Krajinovic. 5.46: Nel frattempo Petra Kvitova (n.8 del mondo) ha vinto il derby ceco contro Siniakova per 6-1 6-0 e se la vedrà al secondo turno contro la spagnola Badosa Gibert. 5.41: Davvero difficile capire se e quando il ... oasport

zazoomblog : LIVE Fognini-Opelka Australian Open 2020 in DIRETTA: 3-6 6-7 (3) il ligure in grande difficoltà - #Fognini-Opelka… - zazoomnews : LIVE Sinner-Purcell Australian Open 2020 in DIRETTA: 7-6 6-2 Jannik ha la partita in controllo - #Sinner-Purcell… - zazoomnews : LIVE Fognini-Opelka Australian Open 2020 in DIRETTA: 3-6 6-6 si va al tie-break - #Fognini-Opelka #Australian… -