"Le sardine non esistono", parola dei quattro fondatori (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Le sardine non esistono”, l’unico libro dei quattro fondatori del movimento Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori e Giulia Trappoloni sarà in libreria a marzo per Einaudi Stile Libero. Lo rende noto la casa editrice.Il volume, viene sottolineato, è il frutto delle domande, degli spunti, delle speranze di chi sta tornando a vivere le città, le strade e la natura come spazi di libertà. Descrive un perimetro di valori e principi fondamentali, come la solidarietà, la tutela dell’ambiente, il rispetto del prossimo, i diritti, l’inclusione, la non-violenza, l’antifascismo. E fa i conti con un’esigenza viscerale e rivoluzionaria nel nostro presente minacciato dal populismo: quella dell’ascolto.“Siamo tanti. Non importa se ci chiamano sardine. Potevamo essere storioni, salmoni o stambecchi. La ... huffingtonpost

VittorioSgarbi : #sardine Le «Sardine»? Non esistono. E' un gran via vai di riciclati di sinistra che girano come degli indiani atto… - Giorgiolaporta : Se #Bonaccini e #Zingaretti riuscissero a riempire le piazze, non servirebbero #6000sardine. Se le #sardine avesser… - borghi_claudio : La trasformazione di 'Repubblica' in Lercio si sta completando ?? Ieri NON UNA RIGA per la Lega a Maranello, oggi NO… -