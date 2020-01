Juventus-Parma, enormi vuoti allo Stadium: la gente non può più andare a vedere una partita di calcio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Juventus-Parma. Una partita come tante in questa stagione. Quanto vi sbagliate! Ieri sera allo Stadium si è assistito ad uno scempio del calcio italiano. Qualche giorno fa confrontavamo i numeri degli stadi di Premier League con quelli della Serie A. Numeri imbarazzanti per il calcio italiano. Le presenze erano nettamente inferiori. Ma, nel marasma generale, emergeva qualche dato da salvare. Tra questi le presenze medie degli spettatori allo Juventus Stadium, alla Sardegna Arena e alla Dacia Arena. E ieri cosa è successo? Il dato ufficiale registrato è quello di 37790 presenti allo Stadium, con 42 tifosi ospiti. Il che non sarebbe male su 41507 posti a sedere. Già, se il dato fosse reale. Invece, le immagini che giungevano dagli spalti lasciavano perplessi. enormi buchi che facevano sembrare l’Allianz Stadium un gruviera. Dati gonfiati dai tanti abbonati che ieri hanno ... calcioweb.eu

