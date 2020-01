Il Collegio torna in prima serata su Rai Gulp per un’intensa maratona (Di lunedì 20 gennaio 2020) Chi è in crisi di astinenza per l'assenza de Il Collegio presto potrà recuperare in un modo davvero insperato. Non stiamo parlando dei casting della nuova edizione, che non sono ancora iniziati, e nemmeno del lancio di un altro "spin-off" ma solo di una maxi maratona di repliche da terrà compagnia ai fan del docu-reality per oltre un mese. Rai Gulp ha deciso di trasmettere le repliche de Il Collegio 4 il mese scorso e, alla luce del successo riscontrato, ha pensato bene di rilanciare la cosa allargando il raggio a tutte le edizioni del programma.Sulla pagina Facebook della rete si legge: "Hanno accettato regole ferree, affrontato prove durissime... sono i ragazzi de Il Collegio. optimaitalia

