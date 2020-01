È morta Giorgia Saulea: a ottobre fu colpita da un cancro fulminante (Di lunedì 20 gennaio 2020) Purtroppo non ce l’ha fatta Giorgia Saulea, la giovane madre di Bergamo è morta sabato 18 gennaio all’ospedale Papa Giovanni XXIII dopo una breve battaglia contro un cancro fulminante che le era stato diagnosticato lo scorso ottobre. La storia della 30enne di Arzago D’Adda aveva commosso molti e in tanti si erano mobilitati in queste settimane per poter dare una mano al compagno Michele, che aveva aperto una raccolta fondi al fine di pagare le cure per la sua Giorgia. I funerali si terranno martedì pomeriggio nella chiesa di Argazo D’adda. morta Giorgia Saulea Il calvario di Giorgia è iniziato lo scorso 10 ottobre, quando si recò in ospedale per una semplice gastroscopia. Da lì, la scoperta di accumuli di sangue nello stomaco e numerosi esami clinici che hanno in seguito confermato quella che era la più nefasta della previsioni: un adenocarcinoma al cardias con ... notizie

