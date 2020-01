Cucchi, il ministero della Difesa responsabile civile nel processo sui depistaggi. E il giudice dice no agli imputati come parti civili (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il ministero della Difesa sarà responsabile civile nel processo sui depistaggi seguiti alla morte di Stefano Cucchi. Così ha deciso il giudice Giulia Cavallone respingendo la richiesta di esclusione presentata dall’Avvocatura di Stato che lamentava un “vulnus al diritto di Difesa”, visto che il ministero è anche parte civile nel procedimento. La giudice ha però dato ragione al legale di uno dei tre agenti della Polizia Penitenziaria, assolti in via definitiva perché ingiustamente accusati del pestaggio, che aveva presentato l’istanza. Contestualmente il giudice non ha accolto la richiesta dei carabinieri imputati Massimiliano Colombo Labriola e Francesco Di Sano di costituirsi parti civili nei confronti dei loro superiori Luciano Soligo e Francesco Cavallo: secondo i legali i due carabinieri avevano eseguito un ordine, ma il giudice ha respinto l’istanza. Colombo ... ilfattoquotidiano

codeghino10 : RT @SkyTG24: Processo Cucchi, il ministero della Difesa resta responsabile civile - SkyTG24 : Processo Cucchi, il ministero della Difesa resta responsabile civile -