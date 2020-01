Craxi, uno come noi? (di Marco Revelli) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Hammamet, il film di Amelio che sta sbancando i botteghini, mette in scena l’agonia di Craxi, che è anche l’agonia del socialismo italiano, e della prima Repubblica. Dice molto di quella lunga morte, ma non dice tutto della precedente vita. Scava nel Craxi morente. Ma tace, o solo allude, al Craxi trionfante. Ed è lì che ci sono tutti i veleni allora interrati e riaffiorati poi, come i rifiuti tossici della terra dei fuochi, dieci, venti, trent’anni dopo, oggi, a segnare la Repubblica morente. Per questo ho intitolato, come paradosso, “Craxi, uno come noi”? Col punto interrogativo, certo. Ma poi nemmeno tanto. Per rispondere a questa domanda bisogna fare un passo indietro di una decina di anni rispetto alle immagini che aprono il film di Amelio, quelle milanesi dell’ex Ansaldo ristrutturata, con la fantasmagorica piramide rossa disegnata da Panseca a far da sfondo all’immagine del ... tpi

