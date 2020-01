Benedetta Bosi, dopo la rottura con Flavio Briatore racconta la sua verità (Di lunedì 20 gennaio 2020) Benedetta Bosi, studentessa 20enne a cui in questi ultimi mesi è stato attribuito un flirt con Flavio Briatore, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità sulla vicenda. La presunta relazione tra la giovane toscana e l’imprenditore ha fatto molto discutere, causa l’eccessiva differenza d’età, ben 49 anni. I rumors si sono moltiplicati dopo un’esotica vacanza a Malindi, località del Kenya prediletta da Briatore. Ma a chiacchiere di questa storia non è stato solo il gossip in generale. Anche l’ex moglie di Flavio, Elisabetta Gregoraci, disse la sua a riguardo. Poi poco prima di Natale l’imprenditore secondo il settimanale Chi avrebbe stroncato la liaison con la Bosi, addirittura tramite sms. Benedetta Bosi ospite a Domenica Live Stufa dei pettegolezzi crescenti Benedetta Bosi ha deciso di scrivere a Barbara D’Urso per poter spiegare in tv come sono andate ... thesocialpost

