Video/ Juve Stabia Empoli, 1-0,: highlights e gol. Vespe avanti con Forte!, Serie B, (Di domenica 19 gennaio 2020) Video Juve Stabia Empoli, risultato finale 1-0,: gli highlights e i gol della partita, valida nella 20giornata del campionato di Serie B, al Romeo Menti. Leggi la notizia su ilsussidiario

gianlucarossitv : Milano, 18.1.2020 sono affranto per la perdita di #PietroAnastasi. Tra le centinaia di trasmissioni insieme ricord… - juventusfc : - Rullo di Tamburi ??- Il vincitore del premio #MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di dicembre è.… - juventusfc : 60' | ?? | E SONO 4?? Calcio di rigore per la Juve, lo segna @douglascosta! Altra grande serata a Torino!… -