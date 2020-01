Scoppia la lite nella movida: giovane colpito in testa con una bottiglia di vetro (Di domenica 19 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Il fatto è accaduto ieri notte nel centro città di Agrigento, per motivi tutti da chiarire, due gruppi di giovani sono venuti alle mani, uno di loro è stato colpito in testa con una bottiglia di vetro ed è stato trasportato in ospedale, indagano i carabinieri Una parola di troppo, un’incomprensione ed ecco Scoppiare il caos fra alcuni giovani che hanno fatto a botte mandando un ragazzo in ospedale per le ferite riportate. Siamo ad Agrigento, dove ancora una volta, nel cuore della movida del sabato sera, si è registrato un caso di aggressione fra ragazzi. Il fatto si è verificato nella via San Francesco, zona nella quale sono disposti, uno dopo l’altro, una serie di locali frequentati dai più giovani. Era ormai tarda sera quando, per cause ancora tutte da ricostruire, due gruppi di ragazzi sono venuti alla lite. Stando ad alcune testimonianze raccolte tra i ... Leggi la notizia su ilgiornale

