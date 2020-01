Limbiate, i funerali di Robert: il 23enne morto in un incidente all’Epifania (Di domenica 19 gennaio 2020) Sono in programma per lunedì 20 gennaio i funerali di Robert Ciorcila, il 23enne morto in un drammatico incidente a Limbiate il giorno dell’Epifania (clicca qui per l’articolo). La sua morte ha sconvolto la comunità Limbiatese nei primi giorni del 2020. Robert era in sella allo scooter Yamaha T-Max che si è scontrato con una Peugeot guidata da un 46enne originario del Bangladesh e residente anche lui a Limbiate. La tragedia è avvenuta nel quartiere Villaggio Giovi: all’incrocio tra via Turati, via Buozzi e via Silvio Pellico. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Limbiate, i funerali di Robert: il 23enne morto in un incidente all'Epifania - -