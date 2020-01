Libia, approvata la dichiarazione di Berlino: «I Paesi si impegnano a non interferire». Sarraj e Haftar non firmano (Di domenica 19 gennaio 2020) I partecipanti alla Conferenza di Berlino si impegnano nella dichiarazione finale del vertice «a non interferire nel conflitto armato o negli affari interni della Libia» e chiedono «a tutti gli attori internazionali di fare lo stesso». Nella dichiarazione finale di 55 punti si legge anche che «la Libia è una minaccia per la pace e per la sicurezza globale», e che tutte le parti si impegneranno per un cessate il fuoco. Mancano le firme dei due leader libici, Fayez al Sarraj e Khalifa Haftar, che non hanno partecipato alla planaria. La diplomazia di Berlino ha lavorato sugli attori esterni, causa finora di ingerenze che hanno contribuito a destabilizzare l’area. L’accordo prevede anche la creazione di un governo unitario che potrebbe far tramontare la carriera politica di al Sarraj. Merkel incontra Sarraj e Haftar separatamente Nel corso della giornata, il ... Leggi la notizia su open.online

