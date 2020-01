Elisa De Panicis a Live-Non è la d’Urso: “A 17 anni ho subito violenze” (Di domenica 19 gennaio 2020) Elisa De Panicis dopo il Grande Fratello Vip racconta delle violenze subite a 17 anni Elisa De Panicis è tornata in tv dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. L’influencer è stata ospite di Live-Non è la d’Urso, dove ha avuto un confronto con Salvo Veneziano. Che, com’è noto, è stato espulso dal reality show a … L'articolo Elisa De Panicis a Live-Non è la d’Urso: “A 17 anni ho subito violenze” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

MediasetPlay : Salvo Veneziano al centro delle polemiche per le sue affermazioni su Elisa De Panicis e sulle donne in generale. A… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… - Katiusciadonat2 : #noneladurso Elisa de Panicis cara ma dai non fare la santarellina ora. Non te ne è fregato niente in puntata delle… -