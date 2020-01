Amici, colpo di scena: dopo gli insulti al programma, la decisione su Javier (Di domenica 19 gennaio 2020) Puntata a dir poco scoppiettante quella di oggi di ‘Amici 19’. Protagonista assoluto del sabato pomeriggio è stato il ballerino Javier Rojas, che nelle scorse ore aveva pesantemente attaccato i coreografi e l’intero programma condotto da Maria De Filippi. L’apice della sua rabbia era arrivata dopo un semplice rimprovero della produzione, che aveva ricordato le regole da rispettare. La decisione sul suo futuro è stata presa e, probabilmente grazie al suo grande talento e alla comprensione dei problemi comportamentali spiegati dall’insegnante Alessandra Celentano, la commissione è stata benevola. Infatti, è stata respinta la possibilità di una sua eliminazione e al momento non sono stati presi dei provvedimenti disciplinari. (Continua dopo la foto) Innanzitutto Maria ha fatto vedere alcuni video nei quali l’allievo insulta praticamente tutti. L’episodio è stato unico nel suo genere, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

