Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 15:10 (Di sabato 18 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura la cronaca Una capotreno di 25 anni è stata aggredita a pugni su un convoglio l’altezza di Seregno in Brianza e nessuno sarebbe intervenuto per difendere la riporta La Provincia di Como secondo la Fit Cisl di Como episodio avvenuto tra l’indifferenza dei viaggiatori a quanto riferito dal sindacato la capotreno aveva invitato a sedere normalmente un uomo che sdraiato occupava diversi posti al suo rifiuto mi ha chiesto il biglietto non l’aveva la quindi accompagnato la porti alla fermata successiva con il treno In frenata è stata presa a pugni dall’uomo che subito dopo è sceso e si è dileguato La donna ha riportato una prognosi di 10 giorni taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a €40000 arrivando a €100 al mese per chi ... Leggi la notizia su romadailynews

SkyTG24 : Aereo caduto in Iran, Teheran: “Abbattuto per errore umano” - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 15:10: romadailynews radiogiornale appuntamento con… -