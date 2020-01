Saronno Sud, stupratore condannato: sesso orale da una minorenne in stazione (Di sabato 18 gennaio 2020) È stato condannato a 8 anni e due mesi di carcere per violenza sessuale il 23enne di Brindisi che il 23 settembre 2018 ha costretto una minorenne a un rapporto orale in stazione a Saronno Sud lungo la Saronno-Seregno. Le telecamere della videsorveglianza lungo i binari hanno ripreso tutto, come potete vedere nelle foto qui sopra. Il balordo, originario di Brindisi, ma ai tempi residente a Rovello Porro, ha avvicinato la 16enne in stazione a Ceriano Laghetto. Insieme hanno percorso qualche chilometro in treno, prima di scendere a Saronno Sud. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

