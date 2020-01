Quale tonalità di smalto preferisci? (Di sabato 18 gennaio 2020) Diletta Leotta, che tra pochi giorni affiancherà Amadeus sul palco più prestigioso della tv italiana (sì, stiamo parlando dell’Ariston), non lascia davvero nulla al caso quando si tratta di prendersi cura della sua bellezza. Come ben sapete, abbiamo avuto modo, grazie al format esclusivo #fattibella con Diletta, di addentrarci alla scoperta dei segreti che le permettono di essere così splendida. Nella sua casa milanese – situata nel cuore di uno dei quartieri più cool della città di Expo 2015 – abbiamo parlato di allenamento, di dieta, di cura dei capelli e, ovviamente, anche degli smalti che preferisce (basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per accorgersi che dedica molto impegno alla manicure). Nel corso della chiacchierata che abbiamo avuto il piacere di fare con lei, la conduttrice sportiva siciliana ha innanzitutto affermato di preferire tonalità ... Leggi la notizia su dilei

sstupidal : @xrosesxoxo Rosa soft mi piace però ho notato che con la mia pelle non sta molto bene,il problema è che con tutti i… - wewillr86522875 : RT @3l3n4M4n: Non capisco quale voce devo ascoltare...una canzone la cantano con quattro tonalità diverse e distorte in nove modi diversi #… -