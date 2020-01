Pd-M5s, Sala: “Con Beppe Grillo dialogo e scambio stimolante che nasce da una comune visione su tanti temi. È una relazione amicale” (Di sabato 18 gennaio 2020) Tre mesi fa, quando il governo Conte 2 era neonato, Beppe Sala aveva detto che Beppe Grillo ha “fatto una rivoluzione straordinaria e qualcuno al posto che sbeffeggiarlo dovrebbe imparare“. Nel frattempo il rapporto tra i due si è rafforzato. Secondo Repubblica, il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle e il sindaco di Milano eletto con una coalizione di centrosinistra guidata dal Pd “si sentono spesso, perché hanno scoperto di stimarsi”. E ora Sala conferma: interpellato dai giornalisti spiega che in effetti c’è “un dialogo che nasce da una comunanza di visione su tanti temi“. E addirittura “una relazione amicale“. “La cosa bella per me è che io non ho nulla da chiedere a lui e lui non ha nulla da chiedere a me”, ha spiegato l’ex manager di Expo, “e quindi è un dialogo tra due persone che si piacciono dal punto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

