Opel Grandland X Hybrid: prezzo, caratteristiche e interni (Di sabato 18 gennaio 2020) Opel Grandland X Hybrid: prezzo, caratteristiche e interni Anche in casa Opel si punta all’ibrido. Arriva infatti la nuovissima Grandland X Hybrid, che avrà una doppia versione, la Hybrid 4 a trazione integrale e anteriore. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Le caratteristiche della nuova Opel Grandland X Hybrid Il suv della casa tedesca dispone di un motore 1.6 di cilindrata a benzina da ben 180 cv unito a un motore elettrico da 110 cv, composto da batterie agli ioni di litio da 13.2 kw. La potenza totale è di 224 cv e una coppia massima di 360 nm. Il cambio è automatico a otto rapporti e le prestazioni sono davvero ottime: promette infatti un’accelerazione 0-100 km/h in 8.9 secondi e una velocità massima di 225 km/h. In modalità elettrica, la Opel Grandland X Hybrid promette una percorrenza che arriva fino a 57 km. La carica viene facilitata da un ... Leggi la notizia su termometropolitico

