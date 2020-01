Miriana Trevisan fa una sorpresa a Pago, su Serena dice: “La ami? Torna da lei“ (Di sabato 18 gennaio 2020) Miriana Trevisan entra al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Pago, all’ex marito consiglia di Tornare da Serena Enardu se è ancora innamorato di lei Miriana Trevisan è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, nella puntata andata in onda ieri 17 gennaio su Canale 5, per fare una sorpresa all’ex marito Pago. All’inizio Signorini ha mostrato al gieffino alcuni video della Trevisan, la donna ha parlato del difficile periodo che sta attraversando a causa di Serena, cercando di rassicurarlo. Subito dopo nella casa è partito il freeze, è stato in quel momento che Miriana è entrata nella casa. Miriana Trevisan ha parlato di un momento delicato della vita di Pago, facendo emozionare tutti. Mentre ascoltava il discorso fatto dalla sua ex moglie, il gieffino non è riuscito a trattenere le lacrime, ha molto apprezzato la sorpresa che gli ha fatto. Questo è ciò che la ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

