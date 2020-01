Mattia Santori “Per alcuni argomenti servirebbe un interlocutore, sarebbe bello incontrare Conte” (Di sabato 18 gennaio 2020) Fervono i preparativi da parte dei leader del movimento delle Sardine per la manifestazione che svolgerà la prossima domenica a Bologna. Mattia Santori leader e portavoce del movimento ha detto a chiare lettere che vorrebbe la partecipazione del premier Giuseppe Conte alla manifestazione di domenica 19 gennaio. “Ci sono temi come i decreti sicurezza e la democrazia digitale su cui vorremmo iniziare un’interlocuzione”. Santori ha continuato affermando che “sarebbe bello poterci incontrare per raccontargli cosa è successo e cosa sta succedendo“. Mattia Santori ha parlato anche della possibilità di una manifestazione a Bibbiano. Il leader delle Sardine ha detto che a “Bibbiano? Rinunciamo solo se rinuncia Salvini. Non siamo noi un pericolo di sciacallaggio per la città di Bibbiano, noi siamo l’anticorpo“. Mattia Santori ha anche parlato del prossimo ... Leggi la notizia su baritalianews

