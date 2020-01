Licia Nunez replica alle accuse di Imma Battaglia: “Non mi va di passare per bugiarda” (Di sabato 18 gennaio 2020) Licia Nunez risponde alle dichiarazioni di Imma Battaglia al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto È andata in onda ieri 17 gennaio la quarta puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Licia Nunez ha replicato all’ex fidanzata Imma Battaglia. Il conduttore ha mostrato alla gieffina ciò che la Battaglia ha detto a Domenica Live. Tra le tante cose l’attivista ha negato di aver invitato Licia al suo matrimonio dicendo che si è autoinvitata. Ha poi detto che sfrutta il suo nome e quello di Eva per farsi pubblicità, lasciando intendere che è merito loro se oggi è al Grande Fraello Vip. Licia Nunez dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell’ex fidanzata è apparsa alquanto infastidita. Ha infatti replicato dicendo: “Innanzitutto ci tengo a precisare una cosa. Io sono una concorrente del Grande Fratello non perché fossi l’ex di Imma ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

