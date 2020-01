Fedez | la nonna inneggia a Mussolini | “Serve una nuova marcia su Roma”

La nonna di Fedez dice che «oggi qua ci vorrebbe Mussolini e la marcia su Roma» | VIDEO : Le colpe dei nonni, non ricadano sui nipoti. Sta facendo molto discutere una dichiarazione rilasciata da Luciana Violini. Per chi non lo sapesse, si tratta della nonna del rapper milanese Fedez che, dallo scorso 13 gennaio, ha fatto il proprio esordio nel mondo dei podcast con la trasmissione ‘Muschio Selvaggio’. E proprio in occasione delle prima puntata, la nonna Fedez è stata una degli ospiti presenti nello studio di registrazione. Con lei ...

La nonna di Fedez scatena le polemiche : "Oggi in Italia ci vorrebbe Mussolini" : “Mussolini, pro o contro?″. “Io pro, pro, pro. Ci vuole qua oggi”. Fedez domanda, nonna risponde scatenando il dibattito. Durante la prima puntata del podcast Muschio Selvaggio che il marito di Chiara Ferragni ha inaugurato con l’amico Luis Sal, la signora Luciana ha detto la sua.“Ci vuole qua oggi, quello che era prima e non quello che è stato dopo. Io l’ho conosciuto, io ho preso un premio da ...

La nonna di Fedez è pro Mussolini : “Ci vorrebbe la Marcia su Roma” - il nipote la bacchetta : La signora Luciana Violini è stata protagonista nella prima puntata del podcast Muschio Selvaggio che Fedez ha inaugurato con l'amico Luis Sal. Peccato che l'adoratissima nonna, già star su Instagram, abbia manifestato posizioni filofasciste: "Mussolini ci vorrebbe oggi in Italia". Il rapper l'ha bacchettata: "Non puoi dire una cosa del genere".Continua a leggere

La nonna di Fedez è pro Mussolini : “Ci vorrebbe la Marcia su Roma” - il nipote la bacchetta : La signora Luciana Violini è stata protagonista nella prima puntata del podcast Muschio Selvaggio che Fedez ha inaugurato con l'amico Luis Sal. Peccato che l'adoratissima nonna, già star su Instagram, abbia manifestato posizioni filofasciste: "Mussolini ci vorrebbe oggi in Italia". Il rapper l'ha bacchettata: "Non puoi dire una cosa del genere".Continua a leggere

La nonna di Fedez : “Sono pro a Mussolini - ci vorrebbe ora. Adozione ai gay? Contraria” : Fedez insieme al suo migliore amico Luis Sal ha inaugurato un podcast su YouTube e durante la prima puntata ha ospitato sua nonna ed il rapper Bello Figo. Fra aneddoti e racconti i due sono stati messi a confronto e la signora Luciana si è dichiarata contraria al Movimento Me Too (“potevano ribellarsi prima, se ne sono accorte adesso?“), contraria alle adozioni gay e favorevole a Benito Mussolini. Anzi, super ...

Fedez - la nonna Luciana pro Mussolini : “Ci vuole qua oggi - quello che era prima e non quello che è stato dopo” : Durante la sua pausa (temporanea) dalla musica, Fedez si è buttato nel magico mondo dei podcast. Assieme allo youtuber e amico Luis Sal, con cui condividerà l’esperienza televisiva di Celebrity Hunted (in onda prossimamente su Amazon Prime), il rapper di Rozzano ha inaugurato il suo primo podcast: “Muschio Selvaggio”. “Fedez, non mi piace la tua musica ma è stra interessante ascoltarti. Ci sai proprio fare, cazzo”, gli ha scritto un utente ...

