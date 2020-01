Calciomercato Inter: Lazaro verso il Newcastle, se parte arriva Victor Moses (Di sabato 18 gennaio 2020) Nelle ultime notizie sul Calciomercato dell'Inter a gennaio c'è spazio ancora per una novità che può arrivare dalla Premier League nelle prossime ore. Asse caldissimo con l'Inghilterra per una trattativa che il club conduce su più fronti tessendo la trama col Fenerbahçe e col Newcastle per Victor Moses. Leggi la notizia su fanpage

DiMarzio : #Eriksen-@Inter avanti tutta! cena milanese tra #Marotta e l’agente, le immagini esclusive alle 23.15 su @SkySport… - DiMarzio : Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da f… - FabrizioRomano : Su @SkySport a Calciomercato l’Originale la cena di Beppe Marotta con l’agente di Eriksen: l’Inter si avvicina al c… -