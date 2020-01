Bibbiano è diventato un rito e un rutto collettivo da campagna elettorale (Di sabato 18 gennaio 2020) Roma. Bibbiano è diventata per colpa della strumentalizzazione politica una lallazione, parola senza significato; viene ripetuta da sinistra e destra per spirito di autoconservazione. Nessuno, a pochi giorni dal voto in Emilia-Romagna, è interessato al merito della vicenda. Anzi, la lallazione conti Leggi la notizia su ilfoglio

claudiopizz : Qualcuno prima dello scandalo conosceva #Bibbiano? Un piccolo comune di 10.000 abitanti che per qualcuno è diventat… - NethipEdien2000 : RT @SimoneAlliva: @PabloTrincia @Edoenonsolo Bibbiano era diventato uno strumento di guerra sporca contro PD e la comunità Lgbt. “Il mostro… - longagnani : @StefaniaSiben @Giandom84354994 @braveheartmmt @MariaAl28960990 @PabloTrincia «Trincia è diventato famoso parlando… -