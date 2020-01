Amici 19, Javier resta per miracolo: Maria lascia lo studio, commissione sconvolta (Di sabato 18 gennaio 2020) Javier Rojas resta ad Amici 19: miracolo nel talent show Puntata difficile oggi ad Amici 19 con Javier Rojas protagonista indiscusso, come da anticipazioni e news dalle ultime puntate andate in onda nei day time. Oggetto del contendere le parole del ballerino che ha offeso nei modi peggiori possibili i coreografi e il programma in … L'articolo Amici 19, Javier resta per miracolo: Maria lascia lo studio, commissione sconvolta proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

maiohosonno1 : RT @elinwonderIand: Javier che sbrocca in tutte le lingue del mondo Javier che definisce la scuola di Amici una “scuoletta” Javier che riti… - pmrb18 : @AmiciUfficiale #amici19 ha cercato Javier che ha rinunciato a un lavoro e adesso Amici se lo tiene. Prendete veri… - CostantiniChia : RT @elinwonderIand: Javier che sbrocca in tutte le lingue del mondo Javier che definisce la scuola di Amici una “scuoletta” Javier che riti… -