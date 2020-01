Almanacco del 18-01-2020 ore 07:30 (Di sabato 18 gennaio 2020) Almanacco del giorno siamo arrivati a sabato 18 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Margherita d’Ungheria e anche le sante liberata e Faustina Martiri parliamo di liberata derivante dal latino liberato sul significato pagano è essere liberi dalla schiavitù mentre quello Cristiano e liberarsi con il battesimo dal peccato originale disponibile verso gli altri per morosi Cortese si distingue Generalmente per finezza ed eleganza sia nei modi che nel vestire tanto da non passare quasi mai inosservata è una persona che ama stare in compagnia degli amici dando il suo appoggio e rallegrando le serate pur senza scivolare in eccessi In campo sentimentale conquista per l’intensità dello sguardo per il modo garbato di proporti quando si innamora da tutta se stessa mostrandosi premuraterminata nelle proprie decisioni difficilmente si lascia sfuggire ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Almanacco del 18-01-2020 ore 07:30: almanacco del giorno siamo arrivati a sabato 18 gennaio… - FedeRoss70 : Nati in questo giorno 18 gennaio 1904 - Cary Grant (116 anni fa): Lo sguardo più seducente del grande schermo è il… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 18-01-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco -