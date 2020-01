The Walking Dead: World Beyond debutta ad aprile ma avrà i giorni contati (Di venerdì 17 gennaio 2020) Da mesi ormai parliamo del nuovo spin-off The Walking Dead: World Beyond ma a quanto pare la prima brutta notizia per i fan è arrivata nelle scorse ore durante l'incontro della stampa con AMC. A quanto pare la nuova serie dell'universo di The Walking Dead avrà vita breve e non sono previsti cambiamenti in corso d'opera, o almeno questo è quello che si evince dalle parole dei piani alti della rete. In molti sono convinti che la nuova serie sia legata ai film di Rick Grimes e questo spiegherebbe il perché di una durata già fissata come se fosse un punto tra ciò che sappiamo e quello che dovremo sapere prima di vedere gli annunciati lungometraggi. Il terzo spettacolo di The Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond avrà solo due stagioni e la prima sarà composta da soli dieci episodi. Non ci sono ancora notizie sulla durata della seconda stagione ma quello che è certo è che ... Leggi la notizia su optimaitalia

Noovyis : (The Walking Dead: World Beyond: la serie avrà solo due stagioni) Playhitmusic - - jandher : @kardinaldo @bruxonasmiths É filtro de the walking dead... -