Stalking ai danni di una minorenne, arrestato un 31enne sarnese (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSarno (Sa) – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore – Ufficio Esecuzioni Penali -, nei confronti di C.S., pregiudicato sarnese di anni 31, per l’espiazione di mesi otto di reclusione, poiché riconosciuto colpevole dei reati di lesioni, violenza privata ed atti persecutori commessi anni fa ai danni di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne. L’uomo non si era rassegnato alla fine della relazione con la ragazza e continuava ad importunarla mandandole messaggi, telefonandole continuamente e pedinandola per strada, fino ad avere atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti. In una circostanza, l’uomo era stato anche arrestato dalla Polizia per aver cagionato ... Leggi la notizia su anteprima24

AttilaAzureRive : RT @APTAcicatena: ?? AVVISO URGENTE Dobbiamo denunciare una serie di episodi di stalking a sfondo sessuale ai danni dei nostri Gargiulo e Ma… - cocchi2a : RT @APTAcicatena: ?? AVVISO URGENTE Dobbiamo denunciare una serie di episodi di stalking a sfondo sessuale ai danni dei nostri Gargiulo e Ma… - DaniR64 : RT @APTAcicatena: ?? AVVISO URGENTE Dobbiamo denunciare una serie di episodi di stalking a sfondo sessuale ai danni dei nostri Gargiulo e Ma… -