Spazio: oggi l’astronauta Luca Parmitano in collegamento con 400 studenti (Di venerdì 17 gennaio 2020) l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) colonnello dell’Aeronautica Militare Luca Parmitano si collegherà con circa 400 studenti presenti nell’Auditorium Luigi Broglio dell’Agenzia Spaziale Italiana. Durante il collegamento gli studenti avranno la possibilità di fare domande all’astronauta italiano che dallo scorso luglio si trova a bordo della ISS. Il contatto diretto con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è previsto dalle ore 13:55 fino alle 14:15 e sarà parte di un evento più ampio dedicato ai giovani che ha avuto inizio alle ore 10 e al quale prende parte il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. “E’ una giornata bellissima e intensa per i ragazzi arrivati qui“, ha detto il presidente dell’ASI. “Lo Spazio non è solo esplorazione e astronauti, ma la nostra vita quotidiana è piena dei risultati delle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

