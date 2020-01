Siamo davvero "un passo indietro" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Avrei voluto che alla conferenza stampa di presentazione del 72° Festival di Sanremo almeno una delle donne sedute al fianco di Amadeus si fosse alzata in piedi per dirgli che quello a cui stava assistendo era uno spettacolo indecente.Avrei voluto che Francesca Sofia Novello, anziché aggiustarsi i capelli e sorridere, si fosse alzata in piedi per dire che lei non è solo la “fidanzata di” e che se se ne sta seduta lì non è certo perché sa stare un passo indietro, ma perché ha saputo fare tanti passi in avanti, da sola e con fatica.Avrei voluto che le altre donne, giornaliste, anchorwomen, conduttrici e professioniste avessero avuto un moto di fastidio e di indignazione, che avessero preso parola per illustrare ad Amadeus che, fortunatamente, la lingua italiana possiede molti altri aggettivi oltre a quel “bella” o ... Leggi la notizia su huffingtonpost

divorex82 : RT @MarceVann: 'La Diversamente Lince di Rignano allude ai Salvini e ai Di Maio lasciando intendere che invece lui è Chirchill. Un po’ come… - _Young_homie : RT @robergtan: Il modo in cui i Bangtan trattano certi argomenti profondi in modo unico è uno dei tanti motivi che mi lega a loro. Ti trasc… - HuffPostItalia : Siamo davvero 'un passo indietro' -