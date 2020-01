Pisa, ufficiale la cessione di un ex giallorosso: salta l’incrocio al Vigorito (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – La notizia era nell’aria, ma ora è accompagnata dal crisma dell’ufficialità. Raul Asencio non è più un giocatore del Pisa. Il club nerazzurro ha comunicato la fine dell’avventura toscana del calciatore spagnolo, arrivato la scorsa estate in prestito dal Genoa. Per l’attaccante inizia una nuova avventura al Cosenza dopo una prima parte di stagione da dimenticare condita da sole 3 presenze per un totale di 52 minuti. Circa la metà di questi Asencio li ha totalizzati contro il Benevento nel secondo tempo dell’open day del campionato, quando all’Arena Garibaldi sostituì Masucci al 69′. salta, dunque, un’altra sfida da ex contro il Benevento. O comunque subisce un leggero slittamento, visto che le strade di Benevento e Cosenza si incroceranno a breve per la 23^ giornata in programma il 9 febbraio al ... Leggi la notizia su anteprima24

