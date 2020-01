Palermo. Dimesso dall’ospedale, trova l’auto scassinata e ha un malore: ricoverato, è gravissimo (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’uomo è stato ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni. Era stato appena Dimesso dal reparto di oncologia. A soccorrerlo è stata una dottoressa, secondo la quale non si tratterebbe del primo caso di furti nel parcheggio dell’ospedale di Palermo. Ha trovato l’auto scassinata nel parcheggio del reparto di oncologia dell’ospedale Civico di Palermo ed ha avuto un malore. L’uomo era stato appena Dimesso dallo stesso nosocomio: è stato subito soccorso nel parcheggio dalla responsabile del centro trapianti e rianimatore Bruna Piazza che ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato lo staff sanitario del 118. Il paziente è stato intubato e si trova ora ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni. La polizia sta cercando di ricostruire quanto successo. “Ho prestato i primi soccorsi – dice la dottoressa Piazza – Poi sono arrivati i medici rianimatori del 118 e hanno ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

