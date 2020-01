Oggi Fridays For Future all’Ambasciata australiana (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Gli incendi devastano da mesi il continente australiano con migliaia di edifici rasi al suolo, centinaia di case distrutte e centinaia di milioni di animali morti, senza contare gli invertebrati. Decine di migliaia di persone evacuate e temperature vicine ai 50 gradi. Per questo Oggi come Fridays For Future “manifesteremo davanti l’Ambasciata di Roma (appuntamento ore 14.30 a Villa Mirafiori via Carlo Fea 2), a Milano (ore 17 al Consolato Australiano, via Borgogna 2), a Torino (Ore 15 Piazza Castello), a Napoli (ore 16.30 piazza San Domenico Maggiore) e in tutta Italia (seguite gli eventi dei FFF delle varie citta’)”. Il governo australiano, “che detiene uno dei peggiori risultati in termini di riduzione delle emissioni di CO2, ed il premier Scott Morrison, negazionista climatico, sono responsabili del disastro in atto nel paese- denunciano ... Leggi la notizia su romadailynews

