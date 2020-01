Meteo anticiclonico e GRAVE INQUINAMENTO (Di venerdì 17 gennaio 2020) La lunghissima fase Meteo stabile che ha interessato il mese di gennaio nelle prime due settimane e mezzo ha avuto conseguenze nefaste sulla qualità dell'aria: gli abitanti della Pianura Padana sono sicuramente i più penalizzati, ma, contrariamente a quanto si possa pensare in principio, non è l'unica zona GRAVEmente inquinata del nostro paese. In condizioni di stabilità assoluta, come ci ha proposto il Meteo delle ultime tre settimane, gravi fenomeni di INQUINAMENTO si verificano in tutte le grandi città del Centro-Sud, come ad esempio Roma, Napoli, Palermo. Il motivo sta proprio nella scarsissima ventilazione e pertanto nella minima dispersione degli inquinanti, anche in quelle località dove le brezze di mare di solito riescono a sparpagliare le polveri sottili. Quindi non dobbiamo cercare scuse circa il Meteo stabile e soleggiato, perché tale tipologia di tempo c'era ... Leggi la notizia su meteogiornale

