Grande Fratello Vip, Roger Garth: “Zequila ha detto a Carlotta Maggiorana ‘ti dò un cazzotto e ti uccido'”. Scoppia la polemica (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Il signor Antonio Zequila ha detto all’ex Miss Italia (Carlotta Maggiorana, ndr): ‘Ti dò un cazzotto e ti uccido…‘. Questo non è grave allo stesso modo? E sottolineo che ho pubblicato un video sul mio profilo Instagram”. A dirlo nel salotto di Pomeriggio 5 è stato Roger Garth che, commentando il provvedimento preso dalla produzione del Grande Fratello Vip nei confronti di Salvo Veneziano, ha acceso i riflettori su questo episodio a suo dire discutibile avvenuto nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia. Barbara D’Urso e e gli ospiti in studio sono rimasti esterrefatti dalla frase citata dall’opinionista: “Ma davvero ha detto questo Zequila?“, gli ha chiesto la conduttrice. E Garth ha risposto: “Ha detto veramente così, ‘ti do un cazzotto e t’accir’“, rilevando poi come anche questa sua dichiarazione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -