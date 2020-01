Epic Games Store si aggiorna e integra le recensioni di OpenCritic (Di venerdì 17 gennaio 2020) Molte critiche sono state mosse all'Epic Games Store. In gran parte a causa di Epic Games che ha iniziato a pagare esclusive a tempo di terze parti per il suo negozio. Ma altre critiche sono arrivate per l'assenza di varie feature. Mancavano al lancio (e in seguito) funzionalità di base che invece aveva Steam quando fu lanciato nel 2003. Epic, però, ha finalmente aggiunto alcune di queste funzionalità lentamente (molto, molto lentamente) e ora le recensioni sono qui.Gli elenchi dei giochi avranno ora OpenCritic sulle loro singole pagine, come illustrato di seguito dall'account Twitter ufficiale di Sergey Galyonkin di Epic Games. La pagina di un gioco visualizzerà prima le principali recensioni con un'opzione per collegarsi alla pagina intera. Sembra che gli sviluppatori e publisher possano scegliere di non avere la scheda, quindi potreste non trovare OpenCritic su tutti i titoli.Leggi ... Leggi la notizia su eurogamer

infoitscienza : Epic Games Store, ecco il nuovo gioco gratis, annunciato il successivo - infoitscienza : Epic Games Store: rilasciato il nuovo gioco gratis della settimana - infoitscienza : Epic Games Store: ogni settimana giochi gratuiti anche nel 2020 -