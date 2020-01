Cuneo fiscale, il Governo promette un taglio delle tasse fino a 40mila euro di reddito (Di venerdì 17 gennaio 2020) La riforma fiscale su cui è al lavoro il Governo Conte, a partire dalla nuova proposta sul taglio del Cuneo che interesserà 16 milioni di lavoratori, «va nella direzione giusta». Parola del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che al termine del tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi ha sottolineato come le nuove regole allo studio sul taglio delle tasse in busta paga abbiano incassato il consenso della maggioranza e dei sindacati. taglio Cuneo fiscale per redditi fino a 40.000 euro Nel dettaglio, si parla di un aumento da 80 a 100 euro per coloro che già percepiscono il bonus Renzi (lavoratori dipendenti con redditi tra 8.173 euro e 26.600 su base annua, ovvero circa 11,7 milioni) e dell’estensione della platea dei beneficiari. In totale la misura coinvolgerà 16 milioni di persone, il che significa 4,3 milioni di lavoratori in più dal primo ... Leggi la notizia su open.online

