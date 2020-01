Come è andata la visita di Giuseppe Conte ad Algeri (Di venerdì 17 gennaio 2020) No all'invio di altre armi e altri militari, sì al dialogo e al confronto Come unici veri strumenti per risolvere la crisi libica. Nella sua visita ad Algeri, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rivendica "l'intensa azione diplomatica" dell'Italia e si dice "favorevole" all'ipotesi che sarà "Contemplata" a Berlino di portare in Libia un contingente di interposizione di pace europea, "ma dobbiamo confrontarci e discutere e cercare di indirizzare verso una soluzione politica. Una volta accantonata l'opzione militare potremo valutare le possibilità migliori". Nel giorno in cui il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, torna a parlare della Libia, annunciando l'inizio dell'invio di truppe turche, il premier italiano "fortemente preoccupato per le ripercussioni che dallo scenario libico possano derivare per l'intera regione mediterranea" afferma con forza di "non ... Leggi la notizia su agi

