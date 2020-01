Caso Gregoretti: fissato al 20 gennaio il voto su Matteo Salvini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Caso Gregoretti: fissato al 20 gennaio il voto su Matteo Salvini È stato fissato al 20 gennaio il voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. Lo ha deciso la Giunta per le immunità del Senato nella tarda mattinata di venerdì 17 gennaio. La Giunta ha approvato l’ordine del giorno del centrodestra per un verdetto il 20, nonostante scadano oggi i giorni perentori. Alla votazione ha partecipato anche la presidente del Senato Casellati, votando a favore. Nella Giunta, reintegrata di due senatori di maggioranza, le due parti sono 6 a 6, esclusa la presidente. Proprio il voto della Casellati ha scatenato le proteste dei senatori del Pd che, attraverso le parole del capogruppo Andrea Marcucci, ha affermato: “Da oggi è certificato, dai suoi atteggiamenti e dalla sua volontà di esprimersi che la presidente del Senato non è più ... Leggi la notizia su tpi

