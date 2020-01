Caronno Pertusella, arriva la velostazione per i pendolari (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sta per arrivare la velostazione. Di fronte allo scalo ferroviario di piazza Pertini verrà realizzata una recinzione con quattro moduli da dodici bici ciascuno. Ogni postazione avrà la possibilità di fissare sia la ruota anteriore sia il telaio, così da impedire i furti. Ci sarà la videosorveglianza e si potrà entrare col badge, in modo da regolamentare gli accessi. Nei suoi pressi sarà anche realizzato un passaggio pedonale rialzato per tutelare ciclisti e pedoni. Di questo impianto c’è grande necessità: sempre più pendolari, infatti, arrivano in bicicletta, che lasciano all’aperto in balia di intemperie, ladri e teppisti. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

