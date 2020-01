Carola Rackete, la Cassazione boccia il ricorso contro la capitana (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso presentato dalla Procura di Agrigento contro Carola Rackete. I giudici hanno dichiarato legittimo il no all’arresto della comandante della Sea Watch da parte del gip della città siciliana in data 2 luglio 2019. Luigi Patronaggio, procuratore capo di Agrigento, e l’aggiunto Salvatore Vella avevano presentato ricorso contro l’ordinanza. Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : 'Ritengo che Liliana Segre abbia tanto da insegnare, Carola Rackete no', le parole di #Salvini durante il convegno… - fanpage : Sea Watch, Cassazione boccia il ricorso contro Carola Rackete: legittimo il no all'arresto - matteosalvinimi : Insulti, gestacci, 'Bella ciao', cartelli “Io sto con Bonaccini” (mostrati al contrario ??), libri di Carola Rackete… -