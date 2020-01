Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2020 ore 19 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buonasera metteva dell’ascolto con infomobilità della Regione Lazio e sul Raccordo Anulare in esterna code tra Roma Fiumicino e la Pontina era la Laurentina Tuscolana mentre l’interna cose tra Bufalotta Prenestina per incidente rallentamenti tra casa e ventane stare sempre in internal code per un altro incidente tra Tuscolana Appia code sulla Roma Fiumicino tra Ponte ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2020 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità mo pomeriggio entrava dell’ascolto con l’immobilità della Regione Lazio traffico ancora regolare su Gran parte delle strade autostrade del territorio pure sull’intero quadrante del grande raccordo anulare ad eccezione di leggere i rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Ardeatina rallentamenti residui sulla Cassia la Giustiniana via di ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2020 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati l’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio circoLazione al momento scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade del territorio Si segnalano solo rallentamenti residui sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite per la A24 per l’acqua Qualche rallentamento anche sulla Cassia tra la Giustiniana via di ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2020 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio e Bentrovati all’appuntamento con l’immobilità della Regione Lazio sulla Salaria un incidente e provoca cuore all’altezza da Santa Colomba nelle due direzioni sulla raccordo code a tratti in carreggiata esterna trapuntine Tuscolana mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Nomentana e Tiburtina sulla Prenestina ancora tratti tra la Borghesiana ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2020 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e ben trovate l’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio percorrendo la statale Pontina per lavori traffico rallentato ad Aprilia all’altezza di rotoli in direzione Roma sulla via del mare si sta in coda tra Colli di Enea pratica di mare in direzione Pomezia sulla regionale Nettunense rallentamenti tra via Divino Amore Frattocchie in direzione ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 13 GENNAIO 2020 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’ANAGNINA RIPERCUSSIONI SULLA STESSA Roma-FIUMICINO DOVE SI STA IN FILA TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO UN INCIDENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati all’appuntamento con l’infomobilità della Regione Lazio traffico per lo più scorrevole in queste prime ore del pomeriggio le principali arterie del territorio ad eccezione di qualche rallentamento sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia da oggi è fino al 4 febbraio le linee fl4 Roma Velletri fl6 Roma Cassino ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità di nuovo Buongiorno e ben trovati all’appuntamento con l’infomobilità della Regione Lazio traffico al momento fluido lungo tutte le principali autostrade della Regione sulla via Nettunense code a tratti tra Colle oliva e Montegiove in direzione Cecchina sulla via Casilina Si procede a rilento tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni sulla via Appia ti sta in coda ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2020 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno Andrea trovate l’appuntamento con l’infomobilità della Regione Lazio cominciamo dal Grande Raccordo Anulare sul quale un incidente interno provoca code tra le uscite Casilina Aida disagi sul tratto Urbano della A24 dove si sta in coda da via di Tor Cervara in direzione del centro città sulla Pontina code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima indirizzo della ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2020 ore 13 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto con l’infomobilità della Regione Lazio permangono code sulla via Flaminia nei due sensi di marcia per un incidente tra Malborghetto e prima porta al momento si circola solo su una corsia di marcia se sta situazione sulla Pontina dove registriamo code tra il raccordo e Castel di Decima in direzione di Latina mentre sulla via Cassia ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2020 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 11 GENNAIO 2020 ORE 12:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMAPORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA VIA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI LATINA PRESSO LO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2020 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 11 GENNAIO 2020 ORE 10:20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE E SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO IN ENTRATA SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO E SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI ALTEZZA CASTEL FUSANO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA IN CORSO IN QUESTE ORE. PRESSO LO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2020 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 11 GENNAIO 2020 ORE 08:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLA RESTANTE RETE STRADALE ED AUTOSTRADALE DELLA Regione A Roma IL TRAFFICO NON PRESENTA AL MOMENTO CRITICITA’ OGGI ALLE ORE 20.45 INCONTRO DI CALCIO DI SERIE A Roma JUVENTUS POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE E MODIFICHE TEMPORANEEE ALLE LINEE DEI BUS C HE TRANSITANO NELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2020 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto delle info mobilità della Regione Lazio apriamo con A1 Roma Napoli traffico bloccato per incidente all’altezza di Frosinone verso Napoli in corso l’intervento dell’elisoccorso coinvolta nell’incidente una vettura un mezzo pesante altro incidente sul Raccordo Anulare Code in esterna all’altezza della ...